Galliani, sabato durante Monza-Milan starò in religioso silenzio

MONZA, 16 FEB - "Sono nato e cresciuto a Monza, ci ho vissuto fino al 1986. Dopo 31 anni non avrei mai potuto tradire il Milan, e infatti nessun tifoso rossonero mi ha mai accusato di averlo fatto, ma qui sono tornato a casa. Sabato sarò in religioso silenzio, non muoverò un muscolo né quando e se dovesse segnare il Monza, né se lo farà il Milan. Farò come all'andata". Così Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministrazione delegato del Monza, in un'intervista a Sky in vista del derby tra i brianzoli e il Diavolo, in programma sabato allo U-Power Stadium. "Il presidente ama la difesa a quattro, noi giochiamo a tre - ha aggiunto Galliani -, ma Raffaele Palladino gli ha spiegato che gli esterni si alzano e si abbassano e magari in fase di non possesso difesa a quattro: diciamo che abbiamo ottenuto un compromesso".

