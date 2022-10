Ganna record: azzurro commosso, risultato incredibile

ROMA, 08 OTT - "Grazie a tutti, ho raggiunto questo obiettivo incredibile, per me e tutto lo staff. Mi sarebbe bastato battere il record di Bingham anche solo di un metro, ma il risultato è oltre ogni aspettativa, proprio non è male". Così l'azzurro Filippo Ganna dopo aver stabilito il record dell'ora in Svizzera. "Quando mancavano 5 minuti alla fine non ne avevo più, le gambe soffrivano tantissimo e non ne avevo più per arrivare a 57 chilometri", ha detto ancora, parlando in inglese nell'intervista a caldo post-record. "Magari lo potrò rifare in un altro momento della stagione e non in finale di una annata dura, ma ora dobbiamo solo festeggiare tutti insieme", ha concluso, non senza aver ringraziato il poco pubblico presente e tutto lo staff.

