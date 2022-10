Ganna record: Vezzali, "strepitoso, è nella storia"

ROMA, 08 OTT - "Strepitoso Pippo!!! 56.792 km!. Filippo Ganna entra nella storia, battendo il Record dell'Ora di ciclismo e riportando in Italia un trofeo che mancava da ben 38 anni". Così, in un tweet, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, dopo l'impresa di Filippo Ganna in Svizzera. Vezzali, sempre su twitter, ha reso omaggio anche a Vincenzo Nibali, giunto alla fine della carriera agonistica: "Oggi con il giro di Lombardia, dopo 18 anni di carriera, lascia il ciclismo il più grande corridore italiano degli ultimi quarant'anni, Vincenzo #Nibali, lo Squalo dello stretto. Ci mancheranno non solo le sue straordinarie vittorie, ma le emozioni che ci regalava in ogni gara!".

