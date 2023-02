Gasperini: "La Champions? Siamo convinti di poterci ripetere"

ROMA, 11 FEB - "Quanto crediamo alla Champions? Prestazioni come quella di questa sera, contro una squadra forte come la Lazio, ti danno fiducia e sei convinto di poterti ripetere. Abbiamo rotto gli argini che avevamo, adesso vediamo, la Serie A è una lunga corsa a tappe". Parola di Gian Piero Gasperini a Dazn, dopo la vittoria dell'Atalanta contro la Lazio all'Olimpico. "Difficile trovare il migliore in campo - continua 'Gasp' - abbiamo disputato una partita preziosa, che ci dà spinta nel campionato". L'allenatore dei bergamaschi loda i propri centrocampisti: "De Roon, Koopmeiners ed Ederson sono intercambiabili. I primi due hanno giocato tante partite di questo livello, avevamo bisogno di un Ederson così". Poi, passa agli attaccanti: "Zapata e Hojlund in coppia? Possono giocare insieme, certo è difficile farli giocare tutti nello stesso momento". Gasperini si sofferma, infine, su Rasmus Hojlund, devastante a Roma: "Qualche volta in allenamento va rallentato, perché dà sempre il massimo. Ha tanta voglia di imparare".

