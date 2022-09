Gasperini 'se la Roma poteva vincere allora ha colpe'

ROMA, 18 SET - "La maglia rosa già indossarla è una grande soddisfazione, anche se sappiamo che non vinceremo il Giro". Lo ha detto Gian Piero Gasperini commentando il primato in classifica dell'Atalanta dopo la vittoria contro la Roma. "Abbiamo giocatori di spessore fuori e abbiamo perso Freuler, Ilicic e Pessina - ha proseguito -. La squadra sta cercando di rinnovarsi. Siamo partiti bene e per loro è una iniezione di fiducia. Siamo molto soddisfatti. Stasera tiferemo per un pareggio". Poi risponde a Mourinho che commentando la gara ha detto: "E' un peccato perdere la gara che si poteva vincere facile". "Josè sarà rammaricato, certo se è così allora ha grandi colpe la Roma, perché perdere una gara facile da vincere è una bella botta" replica Gasperini. Poi chiude parlando del suo modo di giocare definito "incompreso" per tanti anni. "Si parlava di calcio antico - spiega -, Ci sono state difficoltà all'Inter, sono stato bocciato perché giocavo con la difesa a 3, poi l'Inter ha vinto con la difesa a 3, il Chelsea ha vinto con la difesa a 3, Mourinho ora gioca a 3. In quel momento sono stato bocciato, tutte le altre sono fantasie, poesie".

