Genoa: Blessin, gara dominata ma sfortunati

GENOVA, 07 MAR - "L'analisi è chiara a tutti. I giocatori sono stati grandiosi e abbiamo dominato la partita, porta inviolata ma non abbiamo segnato. Siamo stati molto sfortunati in molti casi! I tifosi sono stati di nuovo incredibili. Grazie . Si riparte domenica! Forza Genoa". L'allenatore del Genoa Alexander Blessin ha analizzato così sul suo profilo Instagram il pareggio con l'Empoli, il sesto consecutivo da quando è subentrato sulla panchina rossoblù. Il tecnico tedesco questa mattina ha guidato la consueta seduta di scarico e iniziato ad analizzare le soluzioni per domenica prossima quando i rossoblù faranno visita all'Atalanta senza i due squalificati Rovella e Sturaro, ieri entrambi ammoniti e già diffidati, che si vanno ad aggiungere alle assenze conclamate degli infortunati Czyborra, Criscito, Ekuban, Cambiaso, Vanheusden e Piccoli. Prosegue invece sul fronte societario il rinnovamento dirigenziale con l'addio annunciato di Alessandro Zarbano, storico amministratore delegato del Genoa dell'era Preziosi. Come spiegato dal club in una nota ufficiale le parti si sono accordate per una risoluzione consensuale e la nuova proprietà "augura al dottor Zarbano di ottenere anche nei suoi prossimi incarichi grandi soddisfazioni". A gestire la società sarà l'ingegnere Andres Blazquez, già rappresentate di 777 Partners a Villa Rostan, che diventa l'amministratore delegato del club più antico d'Italia.

