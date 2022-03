Genoa: Blessin, squadra ha volontà incredibile

BERGAMO, 13 MAR - "Se crediamo alla salvezza? I ragazzi hanno una volontà incredibile, danno la risposta ogni giorno a questa domanda". Alexander Blessin saluta con ottimismo il settimo pari di fila nella sua gestione al Genoa: "Con l'Atalanta potevano anche vincere con un pizzico di fortuna in più - il commento del tecnico dal Gewiss Stadium -. Una buonissima partita, per pressing, controllo di palla, atteggiamento e capacità di creare occasioni funzionando come gruppo". Il tedesco loda la determinazione dei suoi: "Nel primo tempo abbiamo perso una palla in mezzo con Amiri e l'Atalanta ha avuto una grande occasione, ma non ho la sensazione di averne concesse di così importanti - continua -. Le più nitide sono state le nostre. Frendrup in corsia ha dimostrato grande mentalità, per un giovane come lui è meglio non cominciare in una posizione centrale col rischio di perdere palloni. Peccato per il gol mancato". Blessin crede nel suo gruppo: "Avevamo tanti infortunati e due squalificati. Galdames ha corso impegnandosi alla morte, Hernani è entrato benissimo - chiude -. Abbiamo lavorato sulla struttura, ma credo nel coraggio: ci sono due modi di difendere, parcheggiare due bus davanti alla porta o difendere 'offensivi' come noi attaccando l'avversario più alti possibile".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA