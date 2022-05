Genoa: Destro, Sirigu, Masiello e Marchetti ai saluti

GENOVA, 26 MAG - Si chiuderà al 30 giugno, data di fine contratto, l'avventura con il Genoa di quattro giocatori che in comune accordo con la società hanno deciso di non proseguire con il club rossoblù. I quattro sono il portiere titolare Salvatore Sirigu, che era arrivato al Genoa la scorsa estate, il terzo portiere Federico Marchetti, a Genova dalla stagione 2018/19 con appena 8 presenza in quattro campionati, nessuna in questo. Il difensore Andrea Masiello, al Grifone dal gennaio 2020 con 30 presenze lo scorso campionato diventate appena 7 in questo e Mattia Destro che come Masiello era approdato in rossoblù a gennaio 2020 segnando poi negli ultimi due campionati rispettivamente 11 e 9 reti.

