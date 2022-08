Genoa verso maxiscambio con Venezia

GENOVA, 11 AGO - Operazione di mercato in chiusura tra Genoa e Venezia, prossime avversarie alla prima giornata di campionato. Dopo il turno iniziale infatti le due società concluderanno uno scambio che porterà il centrocampista offensivo Mattia Aramu in via definitiva al Grifone in cambio dell'esterno Antonio Candela e di un conguaglio di circa due milioni di euro. Inoltre passerà in laguna anche l'attaccante rossoblù Gabriel Charpentier, lo scorso campionato al Frosinone ma di proprietà del Genoa, con la formula del prestito. E sempre sul fronte delle uscite ai dettagli il passaggio dell'attaccante Andrea Favilli alla Ternana.

