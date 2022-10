Germania: Bayern 'tennistico', 6-2 al Magonza

MONACO DI BAVIERA, 29 OTT - Nel dodicesimo turno di Bundesliga, il Bayern Monaco travolge il Magonza per 6-2 e trova l'ottava vittoria nelle ultime nove partite di camponato. A decidere il match sono i gol di Gnabry (5'), Musiala (28'), Mané (43'), Goretzka (58'), Tel (79') e Choupo-Moting (86'). Per il Magonza a segno acuti di Widmer e Ingvartsen. Così ora il Bayern è momentaneamente primo in classifica, con 25 punti, in attesa della partita di domani tra l'Union Berlino, che è a quota 23, e il Borussia Moenchengladbach. Nelle altre partite di oggi vince il Lipsia, per 2-0 sul Bayer Leverkusen, con reti di Nkunku e Werner. Successo pesante dello Stoccarda che con il 2-1 sull'Augsburg è salito al 15/o posto. Bella vittoria anche per il Borussia Dortmund, 1-2 a Francoforte contro l'Eintracht, grazie ai gol di Brandt e di Bellingham, ancora il migliore dei suoi. Adesso i gialloneri sono terzi in classifica, con 22 punti. Infine 4-0 del Wolfsburg al Bochum.

