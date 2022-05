Germania: il Borussia Moenchengladbach cala il tris, Lipsia ko

ROMA, 02 MAG - Il Borussia Moenchengladbach cala il tris nel posticipo della 32/a giornata della Bundesliga. La squadra allenata da Adolf Hutter s'impone per 3-1 sul terreno amico del Borussia-Park sul Lipsia allenato da Domenico Tedesco. Embolo per i padroni di casa apre le marcature al 17' pt, Nkunku firma il pari al 36' pt, mentre al 2' di rucupero del pt Hofmann riporta avanti il Borussia. Al 32' st ancora Hofmann chiude i conti. Il Borussia Moenchengladbach sale al 10/o posto in classifica, con 41 punti, il Lipsia è 5/o con 54 lunghezze.

