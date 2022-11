Germania: prove tecniche di fuga per il Bayern Monaco

ROMA, 08 NOV - Il Bayern Monaco per il momento allunga in vetta alla classifica della Bundesliga grazie al successo conquistato questa sera, nell'anticipo della 14/a giornata d'andata disputato in casa contro il Werder Brema. La squadra di Julian Nagelsmann si è imposta nientemeno che per 6-1 grazie alle reti di Musiala, Gnabry (3), Goretzka e del giovanissimo Tel. I bavaresi hanno pure fallito un rigore con Choupo Moting. Inutile la rete degli ospiti firmata da Jung, per il momentaneo 1-1. Il Borussia Dortmund è crollato a Wolfsburg, che ha vinto per 2-0 (di Van de Ven e Nmecha i gol), e adesso si trova a -6 dal Bayern, mentre l'Union Berlino sarà in campo domani in casa contro l'Augusta e dovrà cercare a tutti i costi di vincere per tornare a -2 dalla capolista. Anche il Friburgo giocherà domani, ma a Lipsia: la squadra di Christian Streich potrebbe portarsi invece a -1 dal Bayern. Oggi si sono giocate anche Bochum-Borussia Moenchengladbach 2-1 e Stoccarda-Hertha Berlino 2-1.

