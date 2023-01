Germania: Torna la Bundesliga, 1-1 tra Lipsia e Bayern

LIPSIA, 20 GEN - Dopo la sosta invernale (più lunga del solito a causa del Mondiale), la Bundesliga riapre i battenti ed è spettacolo nell'anticipo della 16/a giornata. Alla Red Bull Arena di Lipsia finisce 1-1 tra la squadra di casa e il Bayern Monaco, che va in vantaggio nel primo tempo con Choupo-Moting. All'inizio della ripresa arriva il pareggio di Halstenberg. Così ora il Bayern va a 35 punti in classifica e comanda con 5 lunghezze sul Friburgo, che gioca domani in casa del Wolfsburg. Il Lipsia è terzo a quota 29 ma domani potrebbe essere scavlcato dall'Eintracht, se la squadra di Francoforte batterà lo Schalke 04.

