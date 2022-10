Germania: vincono Bayern e Friburgo, domani l'Union Berlino

BERLINO, 22 OTT - Nelle partite di oggi dell'11/a giornata della Bundesliga il Bayern Monaco vince per 2-0 sul campo dell'Hoffenheim con le reti di Musiala e Choupo-Moting e va a 22 punti e -1 dalla capolista Union Berlino, che giocherà domani contro il Bochum. Vince con mettono pressione all'Union Berlino capolista, che ha un punto di vantaggio e sarà impegnato domenica contro il Bochum. Si impone per 2-0, sul Werder Brema, anche il Friburgo (a segno, su rigore, l'azzurro Grifo), che conserva il terzo posto, a quota 21, e con una lunghezza di vantaggio sull'Eintracht che ha vinto 3-1 fuori casa contro il Borussia Moenchengladbach. E a proposito di Borussia, si scatena quello di Dortmund, che ne fa 5 allo Stoccarda con le reti di Bellingham (doppietta), Sule, Reyna e Moukoko. Sugli spalti dello stadio dei gialloneri sono apparsi vari striscioni contro le forze dell'ordine, accusate di brutalità, e contro i Mondiali di Qatar, con tanto di richiesta alla nazionale tedesca di boicottarli in segno di soldiarietà per i diritti dei lavoratori che sarebbero stati violati dal paese che ospiterà la competizione.

