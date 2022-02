Germania: vincono il Bayern capolista e il Dortmund

ROMA, 20 FEB - Il Bayern stravince in rimonta contro la 'Cenerentola' Greuther Furth, sconfitta 4-1 nell'Allianz Arena di Monaco di Baviera e sempre più ultima in classifica con 13 punti. Dopo il vantaggio di Hrgota al 42', che chiude il primo tempo a favore degli ospiti, nella ripresa Lewandowski (1' e 37'), l'autogol di Griesbeck (16') e Choupo Moting (46') indirizzano il match a favore della squadra di Julian Nagelsmann. Vince anche il Borussia Dortmund, per 6-0 in casa sul Borussia Moenchengladbach, 13/o in classifica con 26 punti. Al festival del gol partecipa mezza squadra: Reus (26' pt), Malen (32' pt), Wolf (25' st), Moukoko (29' st), ancora Reus (36' st) ed Emre Can su rigore (45' st). In classifica Il Bayern Monaco guida con 55 punti dopo 23 partite, contro i 49 del Borussia Dortmund, che è secondo.

