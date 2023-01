Ghiaccio: Europei; oro azzurri Guignard-Fabbri nella danza

ROMA, 28 GEN - La coppia italiana formata da Charlene Guignard e Marco Fabbri ha vinto la medaglia d'oro nella danza agli Europei di pattinaggio artistico in corso a Epoo (Finlandia). Gli azzurri, con il punteggio totale di 210.44, hanno battuto i britannici Lilah Fear e Lewis Gibson (207.89), secondi, e i finlandesi Juulia Turkkila e Matthias Versluis (198.21). La coppia italiana ha presentato un programma complessivamente superiore a quello degli avversari, imponendosi sia ieri nella Rhythm Dance sia oggi nella Danza Libera. Per l'Italia è il secondo oro, e la quarta medaglia, in questa edizione degli Europei.

