Ghiaccio: Mondiali; Grassl quinto dopo programma corto

ROMA, 24 MAR - Due azzurri tra i migliori otto a metà gara e un podio lontano meno di quattro punti con un libero ancora da disputare. E' grande Italia quella scesa sul ghiaccio dei Mondiali di Montpellier: il campione tricolore Daniel Grassl (Fiamme Oro) fa registrare il nuovo primato italiano nel corto chiudendo a quota 97.62 punti, a meno di quattro lunghezze dalla top 3, mentre Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), secondo azzurro in gara, a metà gara viaggia in 8/a posizione con 91.67 punti, in piena corsa per uguagliare se non migliorare il 7/o posto del 2019, suo miglior risultato in carriera. Grande attesa dunque per il libero di sabato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA