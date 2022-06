Ghirelli: "Abbiamo messo al centro la passione e lo spettacolo"

ROMA, 12 GIU - "È splendido, questo è il calcio, dopo tanti mesi di sofferenza. I Playoff sono sicuramente la chiave, poi l'incontro fra questa città meravigliosa e il Padova hanno fatto il resto. Nel mondo in tanti hanno vissuto questa partita, questo è il calcio che mi piace. La Serie C è cresciuta molto? Il calcio sta crescendo, stiamo lavorando col presidente Gravina per rimettere al centro lo spettacolo e la passione e questa è una serata bellissima". Così, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, dopo la promozione del Palermo in Serie B, parlando ai microfoni della Rai.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA