Ghirelli: "Con Sky Lega Pro amplia la propria visibilità"

ROMA, 03 SET - La Lega Pro torna su Sky Sport. Anche nella stagione 2022/23 si potranno vedere fino ad un massimo di 3 partite in diretta integrale ed il programma "Diretta gol" con collegamenti dai campi. Per gli utenti Sky saranno quindi disponibili i match del campionato, di play off e play out, le seminali e le finali di play off. Una vetrina significativa per i 60 club della Lega Pro che, a turnazione, offriranno al pubblico di Sky uno spettacolo sportivo sempre più avvincente. "L'accordo con Sky è un risultato che non giunge a caso, ma è frutto di una strategia di valorizzazione. La Lega Pro amplia così la sua visibilità, dando la possibilità a tanti club ed alle loro tifoserie di farsi conoscere ed apprezzare su una piattaforma di grande prestigio, in modo che possa essere riconosciuto il valore di grandi piazze storiche e di giovani realtà che parteciperanno al nostro campionato" dice il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Le prime tre partite che andranno in onda sui canali Sky in diretta integrale saranno: Triestina-Pordenone (girone A), Reggiana-Lucchese (girone B) e Foggia-Latina (girone C).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA