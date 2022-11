Ghirelli 'preoccupato', chiede incontro a Casini e Balata

ROMA, 21 NOV - Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è "preoccupato dello stato di salute del calcio italiano" e per questo scrive, secondo quanto fa sapere la Lega Pro stessa, ai suoi colleghi presidenti della lega di Serie A, Lorenzo Casini, e di lega di serie B, Mauro Balata. Secondo Ghirelli "il tempo non è una variabile indipendente" ed è in corso "una situazione di seria crisi economico-finanziaria che mette a rischio la tenuta del sistema calcistico". A ciò si aggiunge, sempre secondo Ghirelli, "una situazione di grave impatto psicologico, determinato dal fatto che il mondo del calcio e dell'entertainment sono concentrati su Doha e la nostra nazionale sta a casa" e c'è anche il problema di "una situazione di non competitività delle nostre società nelle coppe europee". "Se a questo si aggiunge l'assenza delle generazioni millennials - continua Ghirelli -, i Nativi Digitali, nati tra il 1980 e il 1994, e la totale assenza della generazione Z, nati tra il 1995 e il 2010, il futuro rimane fortemente messo in discussione e/o precluso al calcio". Ecco perché i presidenti delle leghe calcistiche italiane hanno "una responsabilità diretta, anche personale". Per questo, secondo Ghirelli "dobbiamo quindi incontrarci e lavorare, ognuno di noi rinunciando a qualcosa di ciò che vorremmo a beneficio dell'interesse generale". Il presidente della Lega Pro conclude proponendo a Casini e Balata un meeting da effettuarsi il 29 o il 30 di queste mese a Milano o l'1 dicembre a Firenze. Ora la palla passa agli altri due.

