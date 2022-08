Giampaolo: Cedere Sabiri? Io chiudo la porta

Domani la sfida all'Atalanta per cominciare il campionato, nel mezzo il mercato ancora aperto. E Marco Giampaolo, tecnico blucerchiato, non ha dubbi: "Ci saranno quattro partire da giocare a mercato aperto, è decisamente una rottura per allenatori e giocatori. Magari ci sono procuratori che fanno pressione, è una situazione che non aiuta e dovrebbe essere sicuramente rivista", sottolinea l'allenatore che ha fatto i conti con un mercato complicato con tante cessioni, da Thorsby a Bonazzoli passando per Damsgaard, Candreva e l'addio di Yoshida, quello possibile di Candreva e soprattutto le voci su Sabiri. Tutto per cercare di tenere in ordine i conti in vista della cessione, divenuta impellente dopo i guai giudiziari dell'ex presidente Massimo Ferrero, non legati al club. In entrata ci sono il centrocampista spagnolo Villar e il fantasista serbo Djuricic. Su sabiri Giampaolo è chiarissimo: "Ha tante qualità per affermarsi definitivamente. È forte con un appeal da squadre di alto livello. Ha tutti gli ingredienti, dipende solo da lui. Cessione? La Sampdoria ne ha fatte tante, bisogna chiudere la porta"

