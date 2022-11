Ginnastica: al via audizioni Desio,procuratore 'sentiremo tutti'

ROMA, 17 NOV - "Stiamo affrontando con grande serietà questo momento. Ogni segnalazione di comportamenti non corretti per noi va valutata prontamente. Tra oggi e domani sentiremo tutte le parti tra atlete, tecnici e staff e nel caso accertassimo eventuali responsabilità prenderemo i dovuti provvedimenti": lo dice il procuratore federale della Federginnastica, Michele Rossetti, nel primo giorno di audizioni all'Accademia di Desio per il caso dei presunti abusi psicologici sulle atlete. "E' utile ricordare che quella che stiamo conducendo è un'indagine conoscitiva attivata d'ufficio - aggiunge il procuratore - proprio perché non c'è alcuna denuncia corrispondente alle segnalazioni riportate dalla stampa. Ma per la serietà che contraddistingue la Procura federale ci è sembrato doveroso fare chiarezza con la massima tempestività".

