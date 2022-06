Ginnastica:altri 2 ori a Pesaro con Farfalle e clavette Raffaeli

PESARO, 05 GIU - Continuano le soddisfazioni per la ginnastica ritmica azzurra nella World Cup di Pesaro. Una sempre più strepitosa Sofia Raffaeli vince altre due medaglie: l'oro alle clavette con un personale di 33.400 punti battendo le bulgare Eva Brezalieva (32.250 punti) e Stiliana Nikolova (32.200 punti). Sesta Milena Baldassarri con 30.000 punti. E al nastro la campionessa marchigiana è d'argento con 30.500 punti superata solo dall'ucraina Viktoria Onopriienko (30.900 punti). Bronzo alla slovena Ekaterina Vedeneeva con 29.550 punti, mentre chiude ancora al sesto posto l'altra azzurra Baldassarri frenata da un'altra perdita: 28.250 punti per la finalista olimpionica. Per la 'formica atomica' oggi alla Vitfrigo Arena di Pesaro sono arrivati in tutto tre ori e un argento. Chiudono in bellezza la World Cup le Farfalle azzurre che nella prova mista (tre nastri e due palle) sono ancora travolgenti con un punteggio di 32.450: altro oro davanti a Bulgaria (29.850) e Brasile (28.650)

