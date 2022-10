Ginnastica: Catania capitale della ritmica sportiva per tre giorni

Catania capitale della ginnastica ritmica. Da venerdì a domenica il capoluogo etneo ospiterà, infatti, il campionato italiano individuale di specialità Gold junior e senior con la possibilità di vedere in azione il meglio di questa disciplina che vede l'Italia da anni protagonista a Olimpiadi, Mondiali ed Europei.

Un evento prestigioso che vedrà la partecipazione di oltre 300 ginnaste provenienti da tutta Italia che, al PalaCatania, si contenderanno il titolo italiano 2022 nelle specialità del cerchio, clavette, nastro e palla.

L’evento tricolore è organizzato dalla Ssd Athletic Club presieduta da Franco Musso su assegnazione della Federazione Ginnastica d’Italia e con il patrocinio della Regione Siciliana, della Città Metropolitana di Catania, del Comune di Catania e del Coni Sicilia.

Francesco Musso, presidente della Ssd Athletic Club Fiumefreddo e consigliere nazionale della Federginnastica

«Il mondo della ginnastica italiana - sottolinea il presidente Franco Musso che è anche consigliere della Federginnastica nazionale - prenderà parte alla manifestazione e saranno presenti anche società del territorio siciliano, forte di una importante tradizione e di un movimento tra i più rilevanti del panorama nazionale».

Una tre giorni che richiamerà sugli spalti del PalaCatania il pubblico delle grandi occasioni, come è già successo in passato per la ritmica sportiva, con un fitto programma di gare che sarà capace di regalare un vero spettacolo ai tanti appassionati che gratuitamente vorranno assistere alle competizioni.

IL PROGRAMMA. Ecco il programma orario della tre giorni tricolore di ginnastica ritmica sportiva al PalaCatania. Venerdì dalle 9.30 alle 20.45; sabato dalle 8.30 alle 20.30 e domenica dalle ore 8 alle ore 15.

