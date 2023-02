Ginnastica: esordio della Ionica Gym Catania da applausi

Il Mandela Forum di Firenze ha ospitato la prima giornata della Serie A1 di ginnastica artistica e al femminile ottimo l'esordio delle libellule d'oro della Ionica Gym Catania, protagoniste nella passata stagione al primo anno da matricole nella massima serie. Il team etneo ha chiuso splendidamente al 9° posto, sapientemente guidato dai tecnici Angela Marchese e Mario Lupo.

La Ionica Gym con in testa la capitana Caterina Vitale affiancata da Giulia Cavallaro, Azzurra Nicosia, Lucia Dobrocka, Assia Affinita e Nicole Lattuga ha chiuso con 144,550 punti nonostante la pesante assenza di Aurora Speciale. Un punteggio che lascia ben sperare in vista della seconda prova in programma il 4 marzo a Ravenna. Ancora una volta la veterana Caterina Vitale è stata superba a tutti gli attrezzi (13,000 al volteggio; 12,450 alle parallele; 13,300 alla trave e 13,000 a corpo libero) e nella classifica totale si è confermata tra le migliori in Italia.

Caterina Vitale in azione

«Malgrado le difficoltà degli ultimi due giorni - sottolineano i due tecnici Angela Marchese e Mario Lupo - con Aurora Speciale che purtroppo si è infortunata alla vigilia della partenza e alla quale auguriamo una velocissima ripresa e il maltempo a Catania che ci ha fatto veramente preoccupare, abbiamo chiuso la 1° prova al 9° posto con una splendida gara di Caterina Vitale che ha totalizzato un totale di 51,750 punti e una prova di squadra grintosa da parte di tutte, grandi e piccole>.

Mario Lupo, Caterina Vitale e Angela Marchese

«Sono soddisfatta della mia gara personale - ci dice felice Caterina Vitale, classe 1999, superba veterana della gara - e del punteggio totale ai quattro attrezzi. Mi sono divertita, anche se la situazione alla vigilia non è stata delle migliori con Aurora Speciale, che si è fatta male e lei nelle nostre rotazioni è fondamentale. Ma tutte abbiamo sopperito a questa assenza dando il meglio e abbiamo portata la gara al termine. Le mie compagne tutte giovanissime sono andate incontro a qualche errori che ci sta. Adesso siamo pronte a tornare a lavorare in palestra con serenità e tanta voglia di migliorare in vista della prova di Ravenna».

