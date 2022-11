Ginnastica: le big della ritmica sportiva in gara a Catania

La ginnastica ritmica sportiva sta vivendo un momento magico grazie alle “farfalle d’oro” protagoniste ai recenti Mondiali dove c’è stata l’esplosione di Sofia Raffaeli, la prima italiana a vincere un oro individuale in una rassegna iridata, chiudendo alla fine con 5 medaglie al collo.

E la grande ritmica sportiva farà tappa da domani a domenica al PalaCatania, con il capoluogo etneo che dopo i tricolori allieve del 2019 dove come testimonial c’era proprio Sofia Raffaeli, ospiterà il campionato italiano individuale di specialità Gold junior e senior che assegnerà i titoli al cerchio, clavette, nastro e palla. La possibilità di vedere in azione le migliore ginnaste italiane di queste categorie in una disciplina che vede ormai da anni l’Italia primeggiare a tutti i livelli.

Cresce così l’attesa per questo importante evento tricolore che sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa in programma domani alle 10,30 nella Sala Stampa del PalaCatania di Corso Indipendenza che ospiterà la tre giorni tricolore che vedrà la partecipazione di oltre 300 ginnaste provenienti da tutta Italia.

Alla presentazione parteciperanno, in rappresentanza del Commissario dott. Federico Portoghese, per il Comune di Catania il consigliere Grasso e per la Città Metropolitana di Catania la prof.ssa Cinzia Torrisi, Responsabile Scientifica delle linee museali, scolastiche e sportive; per il Coni Sicilia sarà presente il vicepresidente Enzo Falzone e per la Federginnastica il consigliere nazionale Francesco Musso e il Team Manager Andrea Facci. Attesa anche la Dirigente Scolastica dell’Isis Duca degli Abruzzi Politecnico del Mare, prof.ssa Brigida Morsellino.

Il campionato tricolore, organizzato dalla Ssd Athletic Club del presidente Franco Musso su assegnazione della Federazione Ginnastica d’Italia e con il patrocinio della Regione Siciliana, della Città Metropolitana di Catania, del Comune di Catania e del Coni Sicilia, coinvolgerà il mondo della ginnastica italiana e le migliori “farfalle” della Sicilia che in questa disciplina vanta una grande tradizione e di un movimento tra i più rilevanti del panorama nazionale.

IN GARA 17 “FARFALLE” SICILIANE. Sono state infatti ammesse alla finale di Catania ben 17 ginnaste siciliane. Ecco le siciliane in gara al PalaCatania. Senior: Greta Siciliano (Pol. Bonagia Pa); Sofia De Gatano (Ginnastica Aretè Misterbianco); Agata Catania (Nike Catania). Junior 1: Rebecca Randazzo (Pol. Bonagia Pa); Carmela Rebecca Scola (Nike Catania); Asia Bonaccorsi, Serena Isabella Paterniti (Ginn. Ritmica Artemisia Catania); Chiara Di Franca (Fenix Ginnastica); Ginevra Moschetto (Vulcania Ginnastica Ritmica Aci Bonaccorsi). Junior 2: Elisa De Luca e Marta Ferrante (Pol. Bonagia Pa); Martina Marletta (Gymnasium Ginnastica Gravina); Cristina Sodaro (Nike Catania); Giulia Gurrieri (Ginn. Artemisia); Ginevra Lo Presti e Aurora Napoli (Vulcania Ginnastica Ritmica Aci Bonaccorsi). Junior 3: Francesca Caffarelli (Ginnastica Ritmica Artemisia Catania).

IL PROGRAMMA. Il pubblico delle grandi occasioni farà da cornice a questa tre giorni tricolore (ingresso gratuito) che prevede un fitto programma di gare che sarà capace di regalare un vero spettacolo ai tanti appassionati vorranno assistere alle competizioni. Orari di gara: domani dalle 9.30 alle 20.45; sabato dalle 8.30 alle 20.30 e domenica dalle 8 alle 15.

