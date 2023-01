Ginnastica: il 2022 anno d'oro della Sicilia

Una stagione 2022 da incorniciare per la ginnastica siciliana protagonista su più fronti. Dall'artistica femminile con la Ionica Gym Catania nella "top ten" della Serie A, alla Gymnasium Gravina approdata in A2 di ritmica, fino ai talenti del parkour, sono arrivati risultati che premiano il lavoro e i sacrifici di atleti, dirigenti e tecnici, per la gioia di Vincenza Limoli, presidente della Federginnastica Sicilia.

Martina Perretta (Gymnasium Gravina) in azione

Vincenza Limoli è anche la presidente della Gymnasium Gravina che quest'anno prenderà parte alla Serie A2, grazie all’impresa firmata nel 2022 dalle ginnaste Gaia Mancini, Cristina Ventura, Elena Guglielmino, Gaia D’Antona e Martina Perretta dominatrici del campionato di Serie B. La Gymasium Gravina dell'allenatrice Tiziana D'Arrigo affiancata da Ludovica Moncada oltre alla storica promozione in A2, è salita sul podio ai tricolori gold allieve con Enrica Marletta 3ª alla fune e nella generale, mentre Cristina Ventura e Gaia D'Antona sono state selezionate per far parte della squadra azzurra juniores che prenderà parte agli Europei 2023.

Giulia Chiara Gurrieri (Artemisia Catania) con le allenatrici Denise Trovato, Micaela Fragapane e Ramona Borghi

Giulia Chiara Gurrieri (Artemisia Catania) in azione

La Ginnastica Artemisia Catania della presidente Linda Di Bella, ha fatto festa con le allenatrici Denise Trovato, Micaela Fragapane e Ramona Borghi per l'argento vinto ai tricolori organizzati a Catania, di Giulia Chiara Gurrieri, 2ª nella finale al cerchio junior 2-3. Un tricolore che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni per l'evento organizzato dall'Athletic Fiumefreddo del consigliere federale Franco Musso e ha visto salire sul podio anche Chiara Di Franco seguita dalle allenatrici Simona Bevilacqua, Noemi Dulzetto e Giusy Cufari alla Fenix Misterbianco del presidente Agatino Bevilacqua, argento alle clavette junior 1.

Chiara Di Franca (Fenix Misterbianco) con le tecniche Simona Bevilacqua e Giusi Cufari e la coregrafa Nadia Sovakchina

Nell'artistica la Ionica Gym Catania di Angela Marchese e Mario Lupo, ha sfiorato la finale scudetto assoluta chiudendo in A1 all'8° posto con le ginnaste Caterina Vitale (ai tricolori gold di specialità ha vinto il bronzo al volteggio), Sharon Anfuso, Giulia Cavallaro, Giulia Bruno, Azzurra Nicosia e Aurora Speciale. Quest'anno la possibilità di fare meglio. La Ionica Gym protagonista anche al maschile con Paolo Giglio d'argento ai tricolori gold allievi.

La Ionica Gym Catania di Angela Marchese e Mario Lupo protagonista in A1 di artistica Caterina Vitale (Ionica Gym Catania) bronzo ai tricolori gold

La New Sport Catania grande protagonista nell'artistica maschile con l'inossidabile tecnico Gianni Nicotra che ha fatto festa per il bronzo vinto a copro libero da Simone Speranza ai tricolori gold di specialità. E New Sport protagonista anche nel parkour con Fausto Vicari che è stato selezionato per far parte della squadra azzurra ai Mondiali Fig. Sono poi arrivati podi importanti con Luca Spanò e Leonardo Agosta, d'oro nella finale nazionale speed che ha visto al terzo posto Walter Ruffini. Ai tricolori di freestyle c'è stato invece il successo di Fausto Vicari (Sa); l'argento di Walter Ruffini (A3) e il doppio bronzo con Christian Ferracane (Sb) e Leonardo Agosta (J1).

Nel parkour ha fatto incetta di medaglie tricolori anche l'Asd Olympic Brolo del presidente Vincenzo Maniace e dei tecnici Paola Rifici e Salvatore Simone Radici: Matilda Bonina d'oro sia freestyle che nello speed; Greta Gaglio 2ª freestyle e speed; Emma Tranchita 3ª freestyle e 2ª speed; Maria Manera 2ª freestyle e 3ª speed; Ludovica Messina 3ª freestyle e speed; Ludovica Ziino oro freestyle e argento speed e Stefano Spinella 3° nello speed.

