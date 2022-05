Ginnastica:'Il volo della Farfalla' in prima visione su La7d

ROMA, 31 MAG - Prima di ogni gara, prima di entrare in pedana, le "Farfalle" della Squadra Nazionale di Ritmica si chiudono in un abbraccio e cominciano a respirare all'unisono. In quel cerchio c'è un mondo, ci sono cinque ragazze che sincronizzano il fiato, dopo essersi legate con la testa e con il cuore per la vita. Nel docu-film "Il volo della Farfalla" il regista Lorenzo Montanari è entrato in quel circolo magico, raccontando cosa nasconde in 75 minuti, attraverso le testimonianze delle stesse ginnaste e le immagini del loro quotidiano all'Accademia Internazionale di Desio e nelle competizioni in giro per il globo. Ma non è un quotidiano normale o un banale backstage. Il lungometraggio, prodotto per la Federazione Ginnastica d'Italia, descrive i fatti svolti tra il maggio 2020 e l'agosto 2021, in un periodo di incertezza in cui la pandemia ha alterato le consuetudini delle atlete e di ognuno di noi. L'atmosfera è come sospesa, in un gruppo di eccellenza che anche durante il lockdown non si è mai fermato. La qualificazione olimpica conquistata con largo anticipo, ai Mondiali di Sofia del 2018, con il rinvio dei Giochi Olimpici '21 e la rinuncia agli Europei di Kiev nel '20, si è trasformata in un'attesa snervante. E alla fine, in fondo al tunnel, ecco l'esercizio più bello di sempre, montato con maestria da Montanari grazie a scampoli di immagini di diverse esecuzioni. È l'esercizio del tempo che riprende a scorrere, il sorriso torna sul volto delle atlete che in Giappone forgiano nel metallo le loro fantasie di bambine. Le immagini di Tokyo non si vedono, basta il rumore delle grida delle mamme e dei papà in Italia per evocare una torcida d'affetti, un tourbillon d'emozioni. "Il volo della Farfalla", selezionato al Septimius Awards di Amsterdam e all'ARFF Iternational Festival di Barcellona, accoglie i propri appassionati con la frase iconica di Walt Disney: "Se lo puoi sognare, lo puoi fare!". In onda su La7d alle 23.55 di mercoledì 1° giugno e in replica sullo stesso canale alle 10 di domenica 5 giugno, poche ore prima della diretta della World Cup di Pesaro (ore 14.00 su La7) dalla Vitrifrigo Arena, il docufilm sarà sempre disponibile sulla pagina del portale www.la7.it/figworldcup.

