Ginnastica: lo spettacolo della ritmica sportiva a Catania

Lo spettacolo della grande ginnastica ritmica sportiva è cominciato stamattina al PalaCatania con il capoluogo etneo che per tre giorni diventerà la capitale di questa disciplina. In palio i titoli tricolori di specialità Gold junior e senior che vedranno impegnate oltre 300 ginnaste in rappresentanza di 140 società italiana.

Stamattina l'evento è stato presentato ufficialmente e fare gli onro di casa è stato con Franco Musso, consigliere nazionale della Federginnastica e presidente dell'Athletic Club che organizza l'evento su assegnazione della Federazione Ginnastica d’Italia e con il patrocinio della Regione Siciliana, della Città Metropolitana di Catania, del Comune di Catania e del Coni Sicilia.

Alla presentazione sono intervenuti, in rappresentanza del Commissario dott. Federico Portoghese, per il Comune di Catania il consigliere Giovanni Grasso e per la Città Metropolitana di Catania la prof.ssa Cinzia Torrisi, responsabile scientifica delle linee museali, scolastiche e sportive; per il Coni Sicilia il vicepresidente Enzo Falzone e per la Federazione Ginnastica d’Italia il consigliere federale Francesco Musso e il team manager Andrea Facci.

Intanto assegnato il primo titolo tricolore con la piemontese Alessandra Bellone (Asd Sport Giocando) che ha vinto la finale con il cerchio junior 1 col punteggio di 26,500, dvanati ad Alyssa Tontini (Albachiara Lucca), 25,800 e Angelica Roccetti (Pol. La Felice), 25,650.

IL PROGRAMMA. Stamattina si continua con le finali junior 1 alla palla; alle 14,15 la finale delle clavette e dalle 16,25 la finale del nastro che chiuderà il programma junior 1 e ultima gara alle 18,50 con la prova a coppie. Domani via alle 8,30 con le finali junior 2-3 al cerchio;alle 10,50 finale palla; dalle 13,30 finale clavette e dalle 15,45 la finale al nastro che completerà il programma junior 2-3. Alle 18,20 la prima finale senior al cerchio. Domenica la conclusione del programma senior: alle 8 palla, alle 10,20 le clavette e alle 12,50 il nastro.

