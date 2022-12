Ginnastica: Maria Cocuzza membro del comitato tecnico europeo

Una vita per la ginnastica artistica, prima come atleta (azzurra ai Giochi di Seul 1988), poi come tecnico (ha scoperto è mandato in orbita insieme a Maurizio Ferrullo, la libellula d'oro catanese Carlotta Ferlito) e adesso come giudice internazionale con una partecipazione ai Giochi di Tokyo 2021. Maria Cocuzza, catanese, non finisce mai di stupire continua adesso da giudice internazionale (è tra le migliori 25 al mondo) una straordinaria carriera culminata ieri ad Albufeira in Portogallo con il conferimento di un prestigioso incarico internazionale. In occasione 29° congresso dell’European Gymnastics Maria Cocuzza è stata infatti eletta come membro del comitato tecnico di ginnastica artistica femminile.

Carlotta Ferlito e Maria Cocuzza Maria Cocuzza premiata da Antonello Piraneo e Domenico Ciancio de La Sicilia, in occasione del premio Top Atletica 2018

<Una carica importante - ci dice Maria Cocuzza al rientro dal Portogallo - un giusto ricoscimento al gruppo giudici italiano visto che per me è la prima volta, mentre in passato c’è stata per un quadriennio Donatella Sacchi. Era da parecchi anni che la Federazione Italiana non candidava una giudice per il Comitato tecnico femminile e sono felice che la mia candidatura sia andata in porto>.

Maria Cocuzza ginnasta, azzurra ai Giochi di Seul 1988

<Mi aspetta un grande impegno a livello europeo - continua Maria Cocuzza – e insieme alle altre sei colleghe di tutta Europa ci riuniremo quattro volte l’anno per organizzare tutta una serie di webinar, aggiornamenti e camp per la crescita della ginnastica europea, ma la manifestazione più importante da coordinare e organizzare al meglio, resta il campionato Europeo. Ci riuniremo prima e poi lì durante la gara faremo la giuria superiore o le supervisor ai quattro attrezzi>.

Maria Cocuzza con la delegazione italiana in Portogallo

Non era affatto scontato che la delegazione azzurra tornasse dal Portogallo con un risultato elettorale così eclatante. Eppure, dopo la riconferma del presidente Farid Gayibov, unico candidato acclamato a lungo dall’assemblea, e l’elezione dei tre vicepresidenti Michel Boutard, Tom Thingvold, Edvard Kolar, è stata la volta dell’elezione di Marta Pagnini che, giovanissima ed al suo esordio nello scenario internazionale, è riuscita a conquistare il quarto dei sette posti riservati ai membri eletti nel Comitato Esecutivo. La Federginnastica italiana ha fatto il pieno tutti i candidati nei Comitati tecnici continentali sono stati: Diego Lazzarich vicepresidente del ct dell’artistica maschile; Elena Aliprandi vicepresidente della ritmica, Monica Darone vicepresidente aerobica, Maria Cocuzza membro artistica femminile ed Emiliana Polini membro nella Ginnastica per Tutti. Per Lazzarich ed Aliprandi si tratta di conferme, Cocuzza, Darone e Polini sono new entry e non era certamente facile per loro.

<Un risultato pieno che premia l’alto profilo dei nostri candidati - ha commentato il Capodelegazione e vicepresidfente Fig, Pitton - e che premia la nostra Federazione che si conferma affidabile e credibile. In sintesi, quello di Albufeira è stato il successo di un gruppo coeso>.

