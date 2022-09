Ginnastica: Mondiali ritmica; Raffaeli di bronzo alle clavette

ROMA, 15 SET - Dopo le due medaglie d'oro di ieri ai Mondiali di ginnastica ritmica in Bulgaria arriva un bronzo per Sofia Raffaeli alle clavette. Quarto podio italiano al mondiale bulgaro, secondo bronzo, dopo quello alla palla della Baldassarri. Terza medaglia per la Raffaeli che, dopo i due ori a cerchio e palla, sale sul terzo gradino del podio con un punteggio di 31.850. Secondo bronzo per lei dopo quello di Kitakyūshū 2021 al cerchio. L'ultima italiana sul podio individuale mondiale delle clavette era stata Samantha Ferrari, bronzo ad Atene 1991. A frenare la 18enne di Chiaravalle due perdite in una maestria, la prima, e in un rischio la seconda. Oro per la tedesca Darja Varfolomeev (33.550) che succede alla russa Dina Averina, che vinse nel 2021 ai Mondiali in Giappone. Argento all'atleta di casa Stiliana Nikolova (32.600)

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA