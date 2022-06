Ginnastica ritmica: a Pesaro gran finale World Cup, diretta La7

ROMA, 01 GIU - È tutto pronto per la Coppa del Mondo di Pesaro di ginnastica ritmica, atto conclusivo del circuito della World Cup 2022. Dopo le tappe di Atene, Sofia, Tashkent e Baku, le grandi étoile dei piccoli attrezzi invaderanno la pedana della Vitrifrigo Arena, in via Gagarin 1, dal 3 al 5 giugno. Finalmente con il pubblico sugli spalti. Si comincia venerdì dalle 11.30 con la prima parte del concorso generale individuale (cerchio e palla) e dei gruppi dalle 17.30 (5 cerchi). Sabato gli altri due attrezzi singoli (clavette e nastro) e, dalle 17.55, dopo la cerimonia di apertura, il programma misto dell'Insieme (3 nastri e 2 palle). Entrambe le giornate saranno trasmesse in diretta su YouTube, con camera fissa e senza commento per il torneo di ammissione individuale, con la produzione dell'Ave Media Solutions e la telecronaca di Ilaria Brugnotti e Valentina Rovetta per le qualifiche di gruppo. Le finali di specialità della domenica, a partire dalle 14.00, saranno trasmesse integralmente e in diretta su La7 e in simulcast e poi on demand sulla pagina dedicata alla ritmica del portale La7.it (www.la7.it/figworldcup). All'evento organizzato, per conto della Federazione Ginnastica d'Italia, dal Col "Turismo & Sport", composto da Aspes e Aurora Fano, con la supervisione del suo presidente, la Team Manager GR Paola Porfiri, prenderanno parte le ginnaste azzurre convocate per l'occasione dalla Dtn Emanuela Maccarani. Insieme agli avieri dell'Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Laura Paris, ci saranno le individualiste di Fabriano, l'altro aviere di Vigna di Valle Milena Baldassarri e l'agente del gruppo Fiamme Oro della Polizia di Stato, la neo campionessa italiana assoluta Sofia Raffaeli. Della delegazione, guidata dal vicepresidente vicario Fgi Valter Peroni, fanno parte la direttrice tecnica nazionale con le sue assistenti Olga Tishina e Federica Bagnera, le allenatrici Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova.. Per i punteggi in tempo reale è attivo il sistema Gymresult. Non ammesse Russia e Bielorussia, sarà invece presente l'Ucraina, sia con la squadra, sia con le individualiste Viktorija Onoprijenko e Melaniia Tur.

