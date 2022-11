Ginnastica ritmica: Sicilia d'argento con Di Franca e Gurrieri

La ginnastica ritmica sportiva s'è lasciata alle spalle le polemiche dopo il caos per la denuncia di tre ex azzurre che hanno raccontato di aver subito violenze psicologiche e da venerdì al PalaCatania sta solo regalando spettacolo con le straordinarie "farfalle" delle categorie junior 1, 2 e 3 e senior in pedana per contendersi i titoli italiani individuali di specialità Gold. L'evento organizzato dall'Athletic Club di Franco Musso che è anche consigliere nazionale della Federginnastica ha assegnato i primo titoli e subito sul podio due ginnaste siciliane a conferma della bontà di un movimento da sempre in continua crescita.

Chiara Di Franca (Fenix Misterbianco) argento alle clavette junior 1

Giulia Chiara Gurrieri (Ginnastica Ritmica Artemisia Ct) fa festa con le sue istruttrici

Così dopo l'argento nella finale delle clavette junior 1 di Chiara Di Franca allieva alla Fenix Misterbianco di Simona Bevilacqua, stamattina è arrivato un argento nella finale junior 2/3 che porta la firma di Giulia Chiara Gurrieri della Ginnastica Ritmica Artemisia Catania. La Gurrieri per la gioia delle istruttrici Denise Trovato, Ramona Borghi e Micaela Fragapane, ha conquistato l'argento con il punteggio di 27,050 nella gara vinta da Alessia Cucchetti (Kinesis), 27,950 e bronzo a Martina Bonucelli (R.Motto Viareggio), 26,950.

Fa festa la Fenix Misterbianco per l'argento di Chiara Di Franca

Chiara Di Franca oltre all'argento alle clavette con il punteggio di 24,950, aveva incantato anche nella finale della palla, ottava col punteggio di 20,650. E Sicilia in finale anche nl nastro junior con la palermitana Rebecca Randazzo (Pol. Bonagia Palermo) che ha chiuso all'8° posto col punteggio di 18,050.

Il podio junior 1 clavette: 2) Chiara Di Chiara; 1) Corinna Negru; 3) Rebecca Scarfa

I PODI. Ecco tutti i podi fin qui assegnati. Junior 1. Cerchio: 1) Alessandra Bellone (Sport Giocando) 26,500; 2) Alyssa Tontini (Albachiara Lucca) 25,800; 3) Angelica Roccetti (La Felice) 25,650. Palla: 1) Alessia Pala (Eurogymnica To) 25,500; 2) Alyssa Tontini 24,850; 3) Federica Troise (Pol. Varese) 24,050; 8) Chiara Di Franca (Fenix Misterbianco) 20,650. Clavette: 1) Corinna Negri (Riboli) 25,250; 2) Chiara Di Franca (Fenix Misterbianco) 24,950; 3) Rebecca Scarfa (C. G. M. Cameri) 24,450. Nastro: 1) Angelica Roccetti (La Fenice) 23,900; 2) Anna Lelli (Progetto Ritmica San Benedetto) 23,350; 3) Matilde Francioni (Montelupo) 22,850; 8) Rebecca Randazzo (Pol. Bonagia Pa) 18,050. Coppia: 1) Clara Lo Bosco-Eleonora Barsanti (R. Motto Viareggio) 22,450; 2) Eva e Sofia Gori (Corallo) 21,700; 3) Gloria Lai e Adele Bocconi (Etruria) 20,650.

IL PROGRAMMA. Oggi al PalaCatania di si continua, nel pomeriggio, in palio i titoli italiani junior 2/3 (palla, clavette e nastro) e dalle 18,20 la finale al cerchio senior. Domani dalle 8 alle 15 le ultime gare con in palio i titoli senior nella palla, clavette e nastro.

