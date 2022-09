ROMA, 17 SET - "Non c'è 3 senza...4! Complimenti a Sofia Raffaeli, la 'formica atomica', per un mondiale incredibile, dove ha frantumato tutti i record italiani. Sei nella storia: ti aspettano le Olimpiadi e tantissime soddisfazioni, ne siamo certi!". Così, su twitter, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, dopo l'oro dell'azzurra nel concorso all around, il suo quarto ai Mondiali di ginnastica ritmica.

