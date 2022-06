Ginnastica:World cup Pesaro, doppietta Italia con Raffaeli d'oro

PESARO, 04 GIU - Parte alla grande per l'Italia la tappa della World Cup di ginnastica ritmica a Pesaro. Arriva una splendida doppietta con Sofia Raffaeli oro nell'all around e Milena Baldassarri d'argento. La 18enne marchigiana ha illuminato la scena alla Vitifrigo Arena di Pesaro trionfando nel concorso generale individuale dell'ultima tappa della Coppa del Mondo 2022 di ginnastica ritmica con il punteggio complessivo di 126.800, imponendosi per la terza volta in stagione nel massimo circuito internazionale itinerante. L'allieva di Julieta Cantaluppi aveva già ruggito ad Atene e a Baku nei mesi scorsi. Grazie a questi risultati Sofia Raffaeli ha conquistato la Coppa del Mondo all-around, A completare la doppietta per l'Italia la Baldassarri, che occupava il secondo posto a metà gara e oggi ha completato il suo all around con 30.100 alle clavette e 29.750 al nastro, totalizzando 120.950 punti. A completare il podio è stata la bulgara Stiliana Nikolova (119.100), capace di precedere l'uzbeka Takhmina Ikromova (118.300), la kazaka Elzhana Taniyeva (118.200), la slovena Ekaterina Vedeneeva (117.550), la tedesca Margarita Kolosov (117.250) e l'ucraina Viktoriia Onopriienko (115.950). Domani si disputeranno le Finali di Specialità,

