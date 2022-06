Giochi del Mediterraneo: Cavallaro e Canonico già sul podio

L'Italia sta dominando la scena ai Giochi del Mediterraneo. A Orano in Algeria continuano ad arrivare medaglie e la ginnastica ha fatto il pieno con le azzurre capaci nelle prove di specialità dei singoli attrezzi di conquistare tutti gli ori in palio, dopo aver vinto nei giorni precedenti quello nel concorso generale a squadre e l'individuale, con Martina Maggio.

Al centro l'avolese Luigi Busà oro ai Giochi di Tokyo e bronzo in Algeria nel kumite 75 kg

In azzurro in Algeria ci sono 17 siciliani e già è arrivata la prima medaglia nel karate grazie all'avolese Luigi Busà, campione olimpico nel kumite 75 kg ai Giochi di Tokyo. Busà in Algeria è stato portabandiera e in gara dopo aver superato agli ottavi il kosovaro Shabani è caduto ai quarti e ha vinto il bronzo battendo il croato Enes Garibovic. E dopo questo ennesimo podio Busà, 35 anni, interrogato sul suo futuro, ha accennato alla suggestione di misurarsi un giorno nel pugilato: «Non posso esprimermi. Io nasco karateka e morirò karateka, però la boxe mi piace tanto, mi attira un’esperienza nuova. Sono uno a cui piace rimettersi in gioco e non restare nella propria comfort zone>.

Il pugile siracusano Giuseppe Canonico con lo staff tecnico azzurro

Al bronzo di Busà ci sono già da aggiungere due medaglie sicure nella boxe, grazie al catanese Salvatore Cavallaro e al siracusano Giuseppe Canonico. Salvatore "Occhi di Tigre" Cavallaro, bronzo iridato ed europeo, ha battuto il marocchino Amroug approdando alle semifinali di oggi contro l'algerino Nemouchi. Semifinali che ha fallito invece il cugino Salvatore Cavallaro junior superato di misura nei 69 kg dal macedone Savkovic. Nei 60 kg già sul podio Giuseppe Canonico che ha battuto il marocchino Hamout e oggi in semifinale trova il bosniaco Ivkovic. Nella lotta, quarto posto per l’etnea Carmen Di Dio (Lotta Club Jonio Catania) battuta 6 a 3 nella finalina per il bronzo dall’israeliana Shaimaa Mohamed.

Quarto posto per la lottatrice catanese Carmen Di Dio (Lotta Club Jonio Catania)

Lo sprinter siracusano Matteo Melluzzo oggi farà il suo esordio sui 100

Nell’atletica, il siracusano Matteo Melluzzo, convocato per la 4 per 100, oggi correrà anche le batterie dei 100 al posto dell’altro azzurro Chituru Ali costretto al forfeit. L’etneo Giuseppe Leonardi, allievo del prof. Filippo Di Mulo, correrà invece 400 piani e una frazione della staffetta 4 per 400.

Il prof. Filippo Di Mulo e il quattrocentista catanese Giuseppe Leonardi

