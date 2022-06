Giochi Mediterraneo: karate; bronzo di Busà nei -75 kg

ROMA, 26 GIU - 'Solo' bronzo per Luigi Busà a Orano: la medaglia d'oro nel kumite di Tokyo 2020 e portabandiera dell'Italia Team ai Giochi del Mediterraneo, non è riuscito ad arrivare in cima al podio dei -75 kg, nonostante partisse da favorito. Dopo aver superato agli ottavi il kosovaro Shabani, il karateka siciliano è stato sconfitto ai quarti. Ottenuta ai ripescaggi la finale per il bronzo grazie al successo sullo spagnolo Bargados, Busà ha avuto la meglio sul croato Enes Garibovic 3-0.

