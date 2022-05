Giornata per lo Sport: Vezzali, inizio percorso virtuoso

ROMA, 25 MAG - "La Giornata per lo Sport è frutto di un lavoro lungo e complesso, che ha coinvolto bambini e famiglie. Mi auguro sia solo inizio di percorso virtuoso, che faccia capire l'importanza del movimento e di una corretta alimentazione. Lo sport è un linguaggio universale con cui si abbattono le barriere e si comprendono le differenze". Parola della sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, all' Olimpico durante la "Giornata dello Sport per la scuola primaria" - promossa dal Dipartimento per lo Sport, dal Ministero dell'Istruzione e da Sport e Salute -, giornata dedicata all'attività motoria e alla diffusione della cultura sportiva nella scuola. "Ringrazio il ministro Bianchi che ha compreso l'importanza dello sport nella scuola primaria. Grazie anche al premier Draghi per il sostegno - ha aggiunto il sottosegretario -. L'attività fisica è l'unico presidio in zone disagiate, ed è utile per sensibilizzare giovanissimi. Se coinvolgeremo sin da piccoli i bambini nello sport, avremo una società migliore", ha concluso la Vezzali.

