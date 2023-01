Giorno Memoria: 'Noi ricordiamo',iniziativa serie A con Unar

ROMA, 27 GEN - Noi Ricordiamo, ogni giorno. #NoiRicordiamo è il claim che sarà presente nelle grafiche televisive in onda prima di ogni partita della ventesima giornata di serie A, e sui canali di comunicazione di Unar e Lega Serie A. Continua cosi', in occasione del Giorno della Memoria, il cammino comune intrapreso da alcuni anni dal'ufficio antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio e dalla Lega A, impegnati "a costruire e diffondere messaggi di rispetto, inclusione, prevenzione e di contrasto a ogni forma di discriminazione". Lo spirito della nuova iniziativa è, sottolinea la Lega, "ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le vittime del nazismo e del fascismo per tenere viva la Memoria e coltivare la speranza per il futuro delle nuove generazioni". "Il calcio ha una valenza sociale straordinaria ed è importante che possa contribuire a tenere viva la memoria e tramandare alle nuove generazioni il ricordo di una delle più grandi tragedie dell`umanità - sottolinea il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini -. Il recente accordo siglato con il Ministero dell`Istruzione è finalizzato proprio all`utilizzo del nostro sport quale strumento per diffondere tra i ragazzi messaggi di grande valore. "Noi Ricordiamo, ogni giorno", è il claim che sarà presente nelle grafiche televisive in onda nel pre-gara di tutte le partite della 20ª Giornata di Campionato, allo stesso tempo i nostri canali di comunicazione focalizzeranno la loro attenzione sulla giornata della memoria, perché mai vanno dimenticate le vittime di una delle pagine più buie della storia". "L'assunzione di responsbilità, per contrastare razzismo, xenofobia ed ogni forma di discriminazione anche nel mondo dello sport, è fondamentale per la crescita culturale dei giovani verso una società più aperta e inclusiva", dichiara Mattia Peradotto, direttore generale Unar.

