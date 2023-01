Giro: -100 giorni, Technogym Village si tinge di rosa

ROMA, 27 GEN - Cento giorni dalla partenza del Giro d'Italia. 21 tappe e 3410 km: la gara vedrà protagoniste moltissime città italiane, compresa Cesena e nello specifico il Technogym Village, il wellness campus di Technogym che sarà l'arrivo della tappa cronometro di domenica 14 maggio. Ieri il Technogym Village si è tinto di rosa per celebrare i cento giorni dal via del Giro ed avviare il conto alla rovescia verso il giorno in cui i campioni taglieranno li' il traguardo del Technogym Village. Il Technogym Village, inaugurato nel 2012, riflette la visione di Nerio Alessandri, fondatore di Technogym, che assieme a suo fratello Pierluigi e all'architetto Antonio Citterio ha concettualizzato un luogo in cui si integrano stile di vita, qualità, design e produttività. È il primo esempio di Wellness Campus al mondo e comprende l'headquarter Technogym, il centro di ricerca e innovazione, lo stabilimento di produzione ed un Wellness center aperto a operatori di settore, trainer, medici, istituzioni, media, per vivere in prima persona l'esperienza Technogym

