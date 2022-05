Girod'Italia: 4/a tappa a Kamna, Lopez nuova maglia rosa

Il tedesco Lennard Kamna (Bora Hansgrohe) ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia, la Avola-Monte Etna/Nicolosi, di 172 chilometri, col primo arrivo in salita della 105/a edizione. Kamna ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Juan Pedro Lopez, che diventa la nuova maglia rosa.

Lopez (Trek Segafredo) è stato tra i protagonisti di una fuga che ha coinvolto una manciata di corridori e che il gruppo dei migliori, compresa la maglia rosa, van der Poel, non è riuscito a contrastare. Durate la lunghissima salita all’Etna, lo spagnolo ha raggiunto l’italiano Stefano Oldani, che aveva tentato l’iniziativa solitaria, ma nel finale è stato a sua volta preso da Kamna, che ha avuto la meglio nel duello finale.



Al terzo posto, staccato di 34" da Kamna, si è classificato l'estone Rein Taramae, che occupa anche il terzo posto della generale. Il gruppo dei favoriti è arrivato al traguardo con un distacco di 2'37».

"È stata una giornata molto dura, in special modo la salita finale - ha detto Kamna -. Ho pensato che ormai fosse andata quando Lopez era segnalato a 30". Quando l’ho ripreso forse c'è stato un tacito accordo, tappa a me e maglia rosa a lui. Sono felice di aver vinto una tappa, toglie molta pressione anche al team". Commosso al traguardo Juan Pedro Lopez: "Ho lavorato molto tutto il giorno per prendere la maglia rosa. Ho attaccato nel tratto più duro della salita ma Kämna è riuscito a rientrare ai meno 3 km. Ho provato a lottare per il successo ma era davvero difficile riuscire a vincere. Sono felicissimo di avere la Maglia Rosa, non so per quanto la terrò ma me la godrò".



Giornata difficilissima invece per Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), che perde contatto con il gruppo principale a 9 km dall’arrivo, precipitando in classifica al 49° posto, staccato di 8'20" dal leader. Attardato anche Vincenzo Nibali (Astana), 31° al traguardo (a 4'52") ed ora 32° in classifica con un ritardo di 4'16". Mathieu van der Poel fin dall’inizio ha dato l’impressione di non voler difendere la maglia rosa, mentre Simon Yates è incappato in una caduta a Noto e, nonostante le escoriazioni, ha completato la gara limitando il ritardo. Si è ritirato invece Miguel Angel Lopez, capitano dell’Astana Qazaqstan, per dolori alla coscia sinistra.

La classifica dunque vede al comando Juan Pedro Lopez davanti a Kamna (a 39"), Taaramae (a 58") e Yates (a 1'42"). Domani si torna in strada per la quinta tappa, la Catania-Messina di 174 km.

