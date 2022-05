Giro: a Verona l'ultima pedalata azzurra con i campioni

ROMA, 28 MAG - Banca Mediolanum, per il 20/o anno sponsor ufficiale del Gran premio della montagna, organizza in Veneto 'Un giro nel Giro', dedicato agli appassionati ciclisti e vivere con loro l'emozione del percorso, anticipando la gara di qualche ora. Prenderà il via da Verona l'ultima pedalata amatoriale insieme agli ex fuoriclasse e storici testimonial Gianni Motta, Maurizio Fondriest, Paolo Bettini e Alessandro Ballan. Il gruppo in maglia azzurra partirà, insieme ai testimonial, domani (29 maggio) alle ore 7,30 da piazzale Fiera.

