Giro: accordo RCS Sport-EMG Group per la nuova produzione tv

ROMA, 05 MAG - EMG Group e RCS Sport hanno ratificato un importante accordo di partnership per le prossime tre stagioni sportive in cui l'azienda leader in Host Production affiancherà RCS Sport in tutte le sue competizioni ciclistiche italiane per la produzione live. EMG Italy, insieme alle entità del gruppo EMG Belgio e EMG Francia, ha predisposto un set-up produttivo che garantirà integralmente le dirette TV del Giro d'Italia. L'intero pacchetto delle competizioni organizzate da RCS Sport in Italia prevede circa due mesi di attività produttiva sul campo, per la quale EMG Italy, insieme a Belgio e Francia, impegnerà mediamente 48 mezzi, tra cui tre main truck, disponendo lungo il tracciato un totale di 10 camere, 6 moto audio/video e 4 moto audio, oltre a 2 elicotteri dotati di camere cineflex. I segnali di ripresa saranno garantiti da due aerei-ponte,per fornire le riprese più emozionanti, a prescindere dalle variabili ambientali o atmosferiche, in alta risoluzione. "Quella che stiamo vivendo è una svolta epocale - ha sottolineato Paolo Bellino, ceo di RCS Sport - perché abbiamo deciso di gestire direttamente la produzione televisiva per la prima volta nella storia del Giro. Abbiamo un grande partner internazionale come EMG Group e abbiamo già rodato la macchina nelle corse di primavera. Ci è sembrato il momento giusto, per compiere questo importante passo, perché è naturale conseguenza degli organizzatori di grandi eventi come il Giro d'Italia. Proporremo ogni giorno le tappe in versione integrale per poter raccontare la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo, attimo dopo attimo". "Siamo davvero onorati e orgogliosi di essere partner ufficiale di produzione di RCS Sport - ha dichiarato il CEO di EMG, Shaun Gregory - Il nostro team, frutto della joint venture fra EMG Italy, Belgio e Francia, opererà con professionalità ed entusiasmo, garantendo la nostra esperienza acquisita in ambito internazionale. EMG è sempre stata leader nello sviluppo delle tecnologie per le riprese dal vivo di molte discipline sportive, siamo partner consolidati di Federazioni, Broadcaster internazionali, e il ciclismo, nella sua complessità produttiva, è uno degli asset nel nostro know how".

