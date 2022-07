Giro donne, 5/a tappa: Balsamo brucia le olandesi Kool e Vos

ROMA, 05 LUG - Elisa Balsamo centra un'altra vittoria in volata al Giro d'Italia femminile di ciclismo. Sul traguardo di Reggio Emilia si è imposta, precedendo le olandesi Charlotte Kool, seconda, e Marianne Vos, terza. La campionessa del mondo su strada, con il successo odierno nella quinta tappa, la più lunga dell'edizione della corsa rosa 2022, con i suoi 126,1 chilometri, si è cucita addosso la maglia ciclamino. Di 3h05'02" il tempo per la Balsamo che ottiene così il quarto podio in cinque tappe finora disputate, nonché la seconda vittoria nel Giro 2022. L'olandese Annemiek Van Vleuten si conferma leader della classifica generale, davanti alla spagnola Mavi Garcia Canellas. "A metà del Giro il mio bilancio può solo che essere positivo: sono veramente contenta - le parole della Balsamo -. Anche oggi la squadra ha fatto un gran lavoro, sono felicissima di avere vinto. Domani sarà bello partire da casa, penso sarà una tappa molto impegnativa, soprattutto molto adatta alle fughe, quindi staremo a vedere". Domani il Giro si trasferirà in Lombardia, con i 114,7 chilometri della Sarnico-Bergamo.

