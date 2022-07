Giro donne, 7/a tappa: la Labous trionfa sul Passo Maniva

ROMA, 07 LUG - Juliette Labous trionfa sul Passo Maniva (Brescia), a quota 1.742 metri, precedendo la maglia rosa dell'olandese Annemiek Van Vleuten, seconda, e la spagnola Mavi Garcia Cañellas, terza. Per l'atleta francese, classe 1998, già maglia bianca nell'edizione 2019, è la prima vittoria al Giro d'Italia donne. Si è conclusa in quota la 7/a tappa, partita da Prevalle e conclusa appunto sul Passo Maniva, dopo 112,9 chilometri: la francese si è imposta con il tempo di 3h22'37", staccando la Van Vleuten di 1'37". Confermate la maglia ciclamino a Elisa Balsamo, verde a Elise Chabbey, la bianca a Niamh Fisher-Black, l'azzurra a Marta Cavalli. Nella classifica generale la Van Vleuten guida in 18h14'12", con 31" di vantaggio sulla Garcia Cañellas, seconda. Domani il Giro donne arriva in Trentino, con i 104,7 chilometri della Rovereto-Aldeno.

