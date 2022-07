Giro Donne: a Olbia trionfa Vos ma Balsamo resta in rosa

OLBIA, 02 LUG - L'olandese Marianne Vos (Jumbo Visma) ha vinto al fotofinish la terza tappa della 33/a edizione Giro d'Italia donne, a Olbia. Elisa Balsamo (Trek) mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale grazie al terzo posto finale, subito dietro un'altra olandese, Charlotte Kool. Bene nel complesso le italiane: quarta e quinta Barbieri e Bertizzolo, ottava Zanardi, decima Consonni. Sui 113 chilometri da Cala Gonone a Olbia, un percorso per velociste, ha vivacizzato la tappa una fuga di Zontone, Palazzi e Hajkova, poi raggiunte da Ragusa e Vigilia. Il gruppo ha ripreso le fuggitive quasi all'ingresso di Olbia e quel punto è scattato il gran lavoro delle squadre per 'liberare' le velociste. Davanti a tutte le protagoniste di ieri a Tortolì, Vos, Balsamo e Kool, e le olandesi questa volta hanno messo le loro ruote davanti a quella dell'azzurra. In classifica generale, Balsamo è tallonata dalla Vos. Sesta Elisa Longo Borghini, decima Marta Cavalli. Il Giro donne saluta la Sardegna: lunedì approdo in Emilia Romagna con i 120 km di Cesena e Balsamo chiamata a difendere il primato.

