Giro donne: edizione 2022 scatterà da Cagliari con una crono

ROMA, 10 MAR - Torna il Giro Donne 2022 di ciclismo. Giunta alla 33/a edizione, la cosa rosa scatterà giovedì 30 giugno da Cagliari e si concluderà domenica 10 luglio a Padova, dopo avere toccato Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Quest'anno la competizione torna nell'Uci Women's World Tour. Saranno 144 le atlete al via delle migliori 24 squadre al mondo, fra le quali 13 dell'Uci Women's World Team provenienti - oltre che dall'Italia - da Australia, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Stati Uniti e Svizzera. La corsa è stata suddivisa in 10 tappe, per un totale di 900 chilometri. Si partirà dalla Sardegna, con una cronometro individuale di 4,7 km a Cagliari (30 giugno), per poi proseguire lungo la costa orientale dell'isola, prima con una tappa ondulata di 117,3 km da Villasimius a Tortolì (primo luglio) per concludersi con una tappa riservata alle velociste lunga 112,7 km da Dorgali (Cala Gonone) a Olbia (2 luglio). Dopo un giorno di pausa per il trasferimento nel Continente, si riprenderà il 4 luglio in Emilia Romagna con una tappa ondulata di 120,9 km che scatterà e si concluderà a Cesena, con 3 Gpm, e poi proseguire il 5 luglio con una frazione per velociste di 123,4 km da Carpi a Reggio Emilia. Per le seguenti due sfide si passerà in Lombardia: la prima è una tappa ondulata di 114,7 km con partenza dalle sponde del Lago d'Iseo del Comune di Sarnico, passando per Bergamo Alta e arrivando poi in centro città (6 luglio); la seconda metterà invece alla prova la resistenza delle cicliste sui 113,2 km che collegano Prevalle a Passo del Maniva, a oltre 1.600 metri di quota. Le successive due sfide si disputeranno in provincia di Trento: la prima sui 92,2 km che da Rovereto portano ad Aldeno (8 luglio); la seconda da San Michele all'Adige a San Lorenzo Dorsino, di 112,8 km, che passa anche dalla Cima Coppi di quest'edizione, il Passo Daone, a 1.291 metri (9 luglio). Gran finale il 10 luglio in Veneto con partenza da Abano Terme e arrivo a Padova, dopo 90,8 km a tutta velocità (10 luglio).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA