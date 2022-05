Giro, Hindley celebrato in Australia: "Come Cadel Evans"

ROMA, 30 MAG - Jai Hindley è stato celebrato in Australia per l'impresa portata a termine ieri a Verona, dove è diventato il primo esponente della terra dei canguri in grado di vincere il Giro d'Italia di ciclismo. Il 26enne di Perth, tuttavia, non è il primo atleta proveniente dall'Oceania a trionfare in un grande corsa a tappe. Prima di lui, come ricorda la stampa locale, l'impresa era riuscita a Cadel Evans che, nel 2011, a 34 anni, si aggiudicò il Tour de France. "Come Hindley in Italia, però, nessuno mai", ricorda il sito 'The sporting news', che pubblica nella propria homepage una bella foto della maglia rosa Hindley con il Trofeo Senza fine fra le mani. Il portale ripercorre la giornata della famiglia Hindley, con i genitori presenti a Verona e che il corridore non vedeva da oltre un paio d'anni, ossia dal febbraio 2020. "Quella volta - ha confessato Hindley, alla stampa australiana - non sapevo che non sarei tornato a casa per più di due anni". "Jai Hindley ha fatto la storia - scrivono in Australia -, diventando il primo australiano in assoluto a vincere il Giro d'Italia, e solo il secondo in assoluto a vincere uno dei grandi giri ciclistici, unendosi al grande Cadel Evans che ha vinto il Tour de France nel 2011". "La vittoria di Hindley al Giro è un momento fondamentale per il ciclismo australiano, non solo una parte di esso", riporta Skynews Australia.

