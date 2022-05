Giro, Hindley vinse a Fermo Gp Capodarco: "Fabbrica campioni"

ANCONA, 30 MAG - Nel 2016, due anni prima di diventare professionista, Jai Hindley, il vincitore ieri del 105/o Giro d'Italia, si aggiudicò il Gp Capodarco Under 23, edizione 45, su 180 km. Lo ricorda il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. "Due anni fa la cronometro lo relegò al secondo posto, oggi, dopo la maglia rosa conquistata ieri sulla Marmolada, - ricorda il primo cittadino -. Ieri è stata la cronometro a consacrarlo vincitore assoluto della Corsa Rosa. Hindley, 26 anni, australiano della Bora Hansgrohe, ha vinto il Giro dopo la crono di Verona. Ma a Fermo la memoria arriva a quell'agosto del 2016 quando vinse il Gran Premio Capodarco per Under 23, edizione n.45, 180 km, due anni prima di diventare prof.". "Capodarco si conferma come sempre essere trampolino di lancio di grandi campioni e quella di Hindley ne è la dimostrazione lampante", scrive Calcinaro, affidando i ricordi a una foto in cui lui stesso premia Hindley nel 2016. La vittoria del 26enne, chiude Calcinaro, rappresenta "anche un orgoglio per il Gp di Capodarco, Gaetano Gazzoli e tutta Fermo che ha questa 'fabbrica di campioni'. "Abbiamo sempre saputo che Capodarco fosse il viatico per i grandi professionisti del ciclismo - commenta l'assessore allo sport Alberto Scarfini - e non possiamo nascondere l'emozione ed il fatto che in questi grandi eventi chi si afferma ha Capodarco e quindi Fermo nel proprio curriculum. Una bella ed entusiasmante vittoria mentre inizia proprio il conto alla rovescia per l'edizione 2022 del Gran Premio Capodarco".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA