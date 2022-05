Giro: pedalate azzurre con i campioni del passato

ROMA, 24 MAG - Prenderà il via da Tombolo (Padova), giovedì 26 maggio alle ore 11, in piazza San Pio X, la pedalata amatoriale organizzata da Banca Mediolanum, per il 20/o anno sponsor ufficiale del Gran premio della montagna al Giro d'Italia. 'Un giro nel Giro', che anticipa la gara rosa di qualche ora, si svolgerà alla presenza di Massimo Doris, ad di Banca Mediolanum, e di Sara Doris, vicepresidente di Banca Mediolanum, nonché presidente della Fondazione Mediolanum Onlus, che, insieme agli ex campioni del ciclismo e storici testimonial, Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Maurizio Fondriest, Francesco Moser e Gianni Motta e agli appassionati, ricordano l'impegno e la passione di Ennio Doris. Il gruppo in maglia azzurra partirà in un tratto fuori percorso di circa 40 km fino a Spresiano (Treviso), con l'ingresso sul circuito di tappa e un tratto conclusivo di 16 km, quindi l'arrivo sul traguardo di Treviso intorno alle 14,30.

